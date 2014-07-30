Написать новую версию админки

Ищем человека в команду на удаленных условиях.

Проект интересный связан с big data в страховании.

Задача сделать новую версию админки и выводить на экран большее количество значений из базы.

Объем первых работ на 3-4 дня. Дальше мы будем строить математическую модель по подсчету рискованности водителя и также будем привлекать. Работы будет много интересной.