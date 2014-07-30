Необходимо собрать модуль для подбора квартиры аналогично http://n-arbat32.ru/choose Количество типовых этажей - 13 Количество квартир - 250 в наличии отрисованные планировки, стилистические решения, основная задача собрать.
Написать новую версию админки
Ищем человека в команду на удаленных условиях.
Проект интересный связан с big data в страховании.
Задача сделать новую версию админки и выводить на экран большее количество значений из базы.
Объем первых работ на 3-4 дня. Дальше мы будем строить математическую модель по подсчету рискованности водителя и также будем привлекать. Работы будет много интересной.
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