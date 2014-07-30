Необходимо собрать модуль для подбора квартиры аналогично http://n-arbat32.ru/choose Количество типовых этажей - 13 Количество квартир - 250 в наличии отрисованные планировки, стилистические решения, основная задача собрать.
Скрипт генератор контента
1. Нужен скрипт на php для joomla 3.2.2
2. Функциональность:
2.1. Есть папка "Наименование категории" (папка и скрипт находятся в одной директории),
2.2. В нем файлы "Наименование книги 1.txt", "Наименование книги 2.txt", ... "Наименование книги N.txt" (где N любое целое число)
2.3. При запуске скрипта, проверка пароля (пароль можно вшить в код).
2.4. Есть несколько папок, то запрос какой именно необходимо загрузить.
2.5. После выбора наименования папки, создается категория с наименованием "Наименование категории" (если её не существует), категория без родительской категории. Если такая категория уже есть (возможно и с родительской категорией), то работы ведутся в ней.
2.6. Создаются статьи с наименованиями идентичными наименованиям файла (без .txt)
От вас срок и стоимость?
П.С. есть ли у кого-то есть готовый скрипт, то готов купить.
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