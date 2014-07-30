Скрипт генератор контента

1. Нужен скрипт на php для joomla 3.2.2

2. Функциональность:

2.1. Есть папка "Наименование категории" (папка и скрипт находятся в одной директории),

2.2. В нем файлы "Наименование книги 1.txt", "Наименование книги 2.txt", ... "Наименование книги N.txt" (где N любое целое число)

2.3. При запуске скрипта, проверка пароля (пароль можно вшить в код).

2.4. Есть несколько папок, то запрос какой именно необходимо загрузить.

2.5. После выбора наименования папки, создается категория с наименованием "Наименование категории" (если её не существует), категория без родительской категории. Если такая категория уже есть (возможно и с родительской категорией), то работы ведутся в ней.

2.6. Создаются статьи с наименованиями идентичными наименованиям файла (без .txt)

От вас срок и стоимость?

П.С. есть ли у кого-то есть готовый скрипт, то готов купить.