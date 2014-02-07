onseablack

Елена onseablack

 
52 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
8
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
$130
9 баллов
11 лет назад
Программа, которая будет группировать ключевики
Лена хороший заказчик. Оценивает работу по совести. Добавляет сумму к оплате, если требования превышают изначальное ТЗ. Ставлю на 1 балл меньше, т.к. в отличие от других заказчиков, её объяснения заданий по программе не всегда можно было понять с 1-го раза. И понять смысл того, что она хочет, бывало не всегда легко. А может, просто я недогон :-))))
Очень ответственный исполнитель, много было своих идей, из которых большую часть сам и реализовал. Сделано все на "отлично", четко по ТЗ и в самые коротки сроки. Вообщем рекомендую!
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vovan77
47 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Оптимизация SEO-плагина для Wordpress
WordPress
Замечательный заказчик, понравилось работать, особенно на этапе тестирования. буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Супер ответственный исполнитель! В процессе работы возникли некоторые трудности, которых не было в ТЗ. Все было доработано и исправлено в кратчайшие сроки. Большое спасибо!
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