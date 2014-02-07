onseablack

Лена хороший заказчик. Оценивает работу по совести. Добавляет сумму к оплате, если требования превышают изначальное ТЗ. Ставлю на 1 балл меньше, т.к. в отличие от других заказчиков, её объяснения заданий по программе не всегда можно было понять с 1-го раза. И понять смысл того, что она хочет, бывало не всегда легко. А может, просто я недогон :-))))