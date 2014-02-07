onseablack

Добрый день! Исходный сайт на Wordpress c большим количеством постов, категорий и тегов. Необходимо сделать 2 плагина для Wordpress: 1. Добавление новых тегов с использованием фильтров 2. Поиск постов к добавленным ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $6
Необходимо сделать 115 фото (скриншоты) экранов на Windows 10 к соответствующей статье. Все фото будут проверяться на уникальность в разных сервисах, поэтому копирование фото с других сайтов (источников) не допускается! Не тратьте своё и ...Фотосъемка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1
На Wordpress установлен плагин All in One SEO Pack. В шаблоне я инклудю другую шапку: В этой шапке необходимо чтобы были также другие титлы. Меняю на новый текст типа: Новый текст ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Проект: Разработка с нуля или доработка текущего плагина Wordpress Навыки: глубокие знания PHP и Wordpress Необходимо доработать плагин Wordpress или сделать новый, подобный с нуля. ТЗ сделано на доработку текущего ...Закрыт9 лет назад
В прикреплении задание и скрин как должны выводиться данные в посте Wordpress Сразу пишите примерную стоимость и сроки... СпасибоВеб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо полностью программно автоматизировать добавления объявлений на доски объявлений (список в прикреплении) Лучше сделать шаблон под ZennoPoster или в какойто другой программе (может своей) Кол-во досок – 27. По настройкам ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо полностью переделать или создать новый плагин на Wordpress. Плагин разбирает товары YML и заливает в базу Wordpress Все должно быть сделано по всем правилам Wordpress Скрипт должен работать с большой базой ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать массовое добавление и/или изменение тегов в Wordpress. Настройки: максимальное кол-во тегов к посту, настройка расписания (например в месяц нужно добавлять по 55 тегов случайно, по случайному расписанию) и максимальное кол-во ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен скрипт для работы с биржей ETXT или дргугой подобной биржей по API http://www.etxt.ru/api/ Сайт на wordpress Нужно автоматизировать отправку заданий по доработки текстов постов Фразы для задания будут ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать плагин для быстрого добавления описаний к категориям Wordpress. При этом плагин должен работать с большим количеством категорий, например от 500 и более категорий. Т.е. по сути плагин ищет категории без ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Приветствую Сайт работает на движке Wordpress Сейчас очень много постов с одинаковыми названием и описанием поста (но разные допольнительные поля), когда переходишь в этот пост, то там выводятся сразу все посты ...Закрыт10 лет назад
Есть плагин http://wordpress.org/plugins/wp-all-import/ Там демо версия, планируется приобретение про версии. Что необходимо реализовать: Сделать возможность импорта из YML формата. 1. Сейчас проблема - категории не импортируются, необходимо ...Закрыт11 лет назад
Добрый день! Необходимо доработать скрипт http://wordpress.org/plugins/searchterms-tagging-2/ Скрипт собирает фразы из ПС, для дальнейшей обработки. Проблема сейчас основная в следующем - раньше скрипт работал нормально, сейчас фразы он вообще ...Закрыт11 лет назад
- $100
Необходимо сделать имопорт тегов в посты для Wordpress Есть txt файл с данными - фраза и URL: ------------- замена воздушного фильтра шкода октавия а5 фильтр на а5 шкоду ...Закрыт11 лет назад
Нужна программа, которая будет группировать ключевые фразы по 2-м и более словам. Программа должны максимально и быстро искать максимально одинаковые фразы из большой базы... и потом группировать их, например в эксель ...Завершен11 лет назад
Добрый день! Есть плагин для Wordpress - Search keywords - его работа заключается в сборе поисковых фраз и дальнейшей обработки их и вставки в пост. Что необходимо сделать: ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен специалист, который хорошо разбирается в Wordpress Есть плагин http://wordpress.org/extend/plugins/auto-seo-tags/ В этом плагине нужно сделать поддержку русских поисковиков (на данный момент не поддерживаются): - Google Яндекс ...Завершен12 лет назад