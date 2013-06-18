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Отзывы заказчиков
$50
9 баллов
12 лет назад
Владимир вместо того, чтобы сделать просто по ТЗ приложил усилия и придумал даже лучшее решение, чем видел я сам изначально, думает не просто о задаче, а о том какие цели надо достичь, решая эту задачу, и предлагает лучшие варианты, оперативен, всегда на связи. Спасибо.
Ответный отзыв
Петр, спасибо за готовность выслушать.
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