Владимир вместо того, чтобы сделать просто по ТЗ приложил усилия и придумал даже лучшее решение, чем видел я сам изначально, думает не просто о задаче, а о том какие цели надо достичь, решая эту задачу, и предлагает лучшие варианты, оперативен, всегда на связи. Спасибо.