.Net Developer

.Net разработчик с опытом 2,5+ года. За это время успел поработать с широким спектром проектов, начиная от CRM-решений, заканчивая задачами на машинное обучение и легких веб-сервисов/сайтов.

Короткий перечень скилов: .Net, ASP.NET, MVC, ADO.NET, MS SQL, javascript, knockout.js, WCF, WPF, html/css,

Помогу Вам с вашим проектом 3-4 часа в день.