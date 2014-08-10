LukeS

Александр LukeS

 
34 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
.Net Developer

.Net разработчик с опытом 2,5+ года. За это время успел поработать с широким спектром проектов, начиная от CRM-решений, заканчивая задачами на машинное обучение и легких веб-сервисов/сайтов.

Короткий перечень скилов: .Net, ASP.NET, MVC, ADO.NET, MS SQL, javascript, knockout.js, WCF, WPF, html/css, 

Помогу Вам с вашим проектом 3-4 часа в день. 

JavascriptHTMLCSSASP.NETADO.NETSQLМашинное обучение
Отзывы заказчиков
onlineproject
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Калькулятор трудового стажа
Все быстро и в срок
Все отлично. Работали без предоплаты. После отправки скрипта получил оплату. Договорились о дальнейшем сотрудничестве. Спасибо :)
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#1010