.Net Developer
.Net разработчик с опытом 2,5+ года. За это время успел поработать с широким спектром проектов, начиная от CRM-решений, заканчивая задачами на машинное обучение и легких веб-сервисов/сайтов.
Короткий перечень скилов: .Net, ASP.NET, MVC, ADO.NET, MS SQL, javascript, knockout.js, WCF, WPF, html/css,
Помогу Вам с вашим проектом 3-4 часа в день.
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
9 лет назад
Все быстро и в срок
Ответный отзыв
Все отлично. Работали без предоплаты. После отправки скрипта получил оплату. Договорились о дальнейшем сотрудничестве. Спасибо :)
Веб-программирование
1 отзыв
от $5
от 1 дня
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