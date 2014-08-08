Обработка текста на PHP

Из базы MySQL приходит и записывается в переменную текст вида:

"Князь Василий не обдумывал своих планов. Он еще менее думал сделать людям зло для того, чтобы приобрести выгоду.

Он был только светский человек, успевший в свете и сделавший привычку из этого успеха. У него постоянно, смотря по обстоятельствам, по сближениям с людьми, составлялись различные планы и соображения, в которых он сам не отдавал себе хорошенько отчета, но которые составляли весь интерес его жизни.

Не один и не два таких плана и соображения бывало у него в ходу, а десятки, из которых одни только начинали представляться ему, другие достигались, третьи уничтожались."

Текст содержит перенос строк (в примере после слова "выгоду.", "жизни."). Нужно написать обработчик этой переменной по следующему алгоритму:

1. Отсчитывается 50 символов с начала строки.

2. Если 50-й символ пробел, то дальнейшая часть текста переносится на новую строку.

3. Если 50-й символ не пробел, то ищется ближайший пробел в сторону начала строки и с него текст переносится на новую строку.

4. Если строка меньше или равна 50 символов, то по той же схеме обрабатывается следующая строка.

5. Перенесенная или следующая строка обрабатывается по тому же принципу.

6. Подсчитывается и записывается в переменную количество строк.

7. Обновленный текст, содержащий не более 50 символов в каждой строке, записывается в переменную.

Задача срочная, на пару часов.