Здравствуйте. http://vp-gallery.ru.xsph.ru/galereya/ Необходимо сделать фильтр, таким образом: когда мы выбираем любую категорию, он вытаскивает картинки со всех страниц (сейчас только с текущей). И при переходи на следующею страницу фильтр сохраняется, (по ...
Обработка текста на PHP
Из базы MySQL приходит и записывается в переменную текст вида:
"Князь Василий не обдумывал своих планов. Он еще менее думал сделать людям зло для того, чтобы приобрести выгоду.
Он был только светский человек, успевший в свете и сделавший привычку из этого успеха. У него постоянно, смотря по обстоятельствам, по сближениям с людьми, составлялись различные планы и соображения, в которых он сам не отдавал себе хорошенько отчета, но которые составляли весь интерес его жизни.
Не один и не два таких плана и соображения бывало у него в ходу, а десятки, из которых одни только начинали представляться ему, другие достигались, третьи уничтожались."
Текст содержит перенос строк (в примере после слова "выгоду.", "жизни."). Нужно написать обработчик этой переменной по следующему алгоритму:
1. Отсчитывается 50 символов с начала строки.
2. Если 50-й символ пробел, то дальнейшая часть текста переносится на новую строку.
3. Если 50-й символ не пробел, то ищется ближайший пробел в сторону начала строки и с него текст переносится на новую строку.
4. Если строка меньше или равна 50 символов, то по той же схеме обрабатывается следующая строка.
5. Перенесенная или следующая строка обрабатывается по тому же принципу.
6. Подсчитывается и записывается в переменную количество строк.
7. Обновленный текст, содержащий не более 50 символов в каждой строке, записывается в переменную.
Задача срочная, на пару часов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Нужно подключить точно такой же видеоплеер как здесь http://www.stroytrest.spb.ru/listvennyj/ на сайт. Сделать его универсальным и легко-переносимым.Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Не большая доработка по фотокиоску. Работы максимум на час Добавить вывод текста на фотографии и прикрутить рейтинг Нужна сделать сегодня. Без предоплаты Предложения по типу «завтра или вечером», не предлагать)Завершен11 лет назад
- $10
Был как-то давно написан скрипт парсера картиной с Яндекса, решил снова воспользоваться но картинки перестал парсить, возможно поменялись какие-то настройки. Скрипт очень прост. http://soltest.ru/imgpars/params.htmlЗавершен11 лет назад
Сайт blestit.ru, CMS DLE, в корне сайта нет файла admin.php.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем добрый день! Требуется опытный программист для удаления вирусов на сайтах. Все они находятся на одном аккаунте хостинга - на данный момент заражено 6 сайтов, возможно покажет еще что-то. Есть шеллы, модифицированные ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $700
написать регистрацию, скрипты слайдеров, постинг на стену, отправка сообщений, ТЗ есть, серстанные материалы уже на движке, нужен функционал. цена вопроса 600-700$Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $16
Основная информация Есть сайт на самописной CMS. В нем есть новости, которые имеют связь с маркой (Ford, Audi, BMW) и есть каталог автомобилей. Есть страница модели(Ford focus, Audi a4), на ней ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Имеется сервис по переводам средств с карты на карту от Альфабанка. Необходимо сделать обработку всех запросов на нашем сайте.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
необходимо: 1. вставить уже мной подготовленный код (с помощью гугл) для работы поиска на сайте и показать мне, куда необходимо было его вставить; 2. поправить расстояние между социальными кнопками ...Закрыт11 лет назад