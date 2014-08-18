Подогнать свёрстанные страницы под Drupal 7

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок256 просмотров

Есть 13 свёрстанных старниц html с картинками, необходимо, чтобы они стали рабочей темой Drupal 7. То есть из них сделать тему. Дизайн не страниц не сложный. Просьба озвучивать цену.

DrupalHTML
11 лет назад
IMsc
44 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

K0r5hun
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Быстро, точно в указанный срок, всегда на связи, если нет, то предупреждает, когда будет. Адекватно и тщательно выполнил заказ.
Положительный опыт сотрудничества. Быстро выработали решение по возникшим вопросам. Заказчик адекватен, общителен. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

K0r5hun
40 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад