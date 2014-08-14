Сделать новый скрипт на базе существующего

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок195 просмотров

Требуется сделать копию скрипта на базе существующего с небольшими изменениями.

Будет предоставлен доступ к скрипту на девелоперской версии сайта.

Довольно простая задачка. тз в прикрепленном файле.

Цена/Сроки/Вопросы в PM

11 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$50
1 день
Отлично справился с заданием!
Все отлично, оплата вовремя, заданиче четкое

Заявки фрилансеров

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад