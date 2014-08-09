Реферальная система для казино

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка161 просмотр

Всем привет.

Нужно создать и прикрутить реферальную систему к сайту казино. Пользователь будет получать процент со ставок своего реферала.

Казино использует биткоины в качестве основной валюты.

Пишите свой опыт работы с подобным и предлагайте цену. Идеально будет, если покажете примеры работ по схожей тематике.

11 лет назад
BillyBoy
Алексей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров