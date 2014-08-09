Реферальная система для казино

Всем привет.

Нужно создать и прикрутить реферальную систему к сайту казино. Пользователь будет получать процент со ставок своего реферала.

Казино использует биткоины в качестве основной валюты.

Пишите свой опыт работы с подобным и предлагайте цену. Идеально будет, если покажете примеры работ по схожей тематике.