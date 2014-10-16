Поправить верстку и добавить скрипт

Проект для того, кто сразу готов начать работу.

Задание такое:

есть верстка для блока, надо внести в неё правки и привязать скрипт смены картинок, который уже тоже есть

ещё раз повторюсь, работа для того, кто готов приступить сразу же и закончить в сжатые сроки