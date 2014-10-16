Есть сайт (блог) на Wordpress, большой (>5000 статей) После переноса с одного хостинга на другой кривыми ручками одного "специалиста" - возникают не критичные, но неприятные глюки: 1) при работе ...
Поправить верстку и добавить скрипт
Проект для того, кто сразу готов начать работу.
Задание такое:
есть верстка для блока, надо внести в неё правки и привязать скрипт смены картинок, который уже тоже есть
ещё раз повторюсь, работа для того, кто готов приступить сразу же и закончить в сжатые сроки
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