Поправить верстку и добавить скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок198 просмотров

Проект для того, кто сразу готов начать работу.

Задание такое:

есть верстка для блока, надо внести в неё правки и привязать скрипт смены картинок, который уже тоже есть

ещё раз повторюсь, работа для того, кто готов приступить сразу же и закончить в сжатые сроки

11 лет назад
ko1obok
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

by_frenki_MALCOV
Артем 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
было выполнено очень быстро
Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

by_frenki_MALCOV
Артем 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад