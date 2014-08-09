API Яндекс остров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки142 просмотра

Необходимо сделать яндекс остров ф котором будет форма заказа такси http://www.odincovo-taksi.ru/book-online/

Пример формы заказа в острове:

11 лет назад
costos
Мохов 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров