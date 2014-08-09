Есть сайт (блог) на Wordpress, большой (>5000 статей) После переноса с одного хостинга на другой кривыми ручками одного "специалиста" - возникают не критичные, но неприятные глюки: 1) при работе ...
API Яндекс остров
Необходимо сделать яндекс остров ф котором будет форма заказа такси http://www.odincovo-taksi.ru/book-online/
Пример формы заказа в острове:
Заявки фрилансеров
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