Реализовать выпадающее меню для хлебных крошек, как здесь http://prom.ua/p41112469-galogennaya-lampa-narva.html Только добавить еще возможность фильтровать список путем ввода части из названия. Само меню представлено в виде jSON массива вот так, http://galleryua.com/photo/hlebnye.php?id=23 ...
Подключить партнерку booking.com по примеру
Есть сайт с перечнем достопримечательностей http://galleryua.com/photo/dostoprimechatelnosti/1000776-Kostel-Sv-Antoniya , для каждой из них известны координаты GPS. По известным координатам нужно получить с сайта booking.com ближайшие отели в радиусе R км и вывести их списком на странице.
Вывести точно таким же образом как это сделано здесь либо похожим..
http://uk.db-city.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0--%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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