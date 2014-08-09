Подключить партнерку booking.com по примеру

Есть сайт с перечнем достопримечательностей http://galleryua.com/photo/dostoprimechatelnosti/1000776-Kostel-Sv-Antoniya , для каждой из них известны координаты GPS. По известным координатам нужно получить с сайта booking.com ближайшие отели в радиусе R км и вывести их списком на странице.

Вывести точно таким же образом как это сделано здесь либо похожим..

http://uk.db-city.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0--%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C