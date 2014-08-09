Поправить в сайте Opencart несколько моментов

1. Убрать и рассказать причину появления дублирующихся блоков на главной(Сейчас онлайн, и в facebook модуле дублирующиеся фото)

2. Модуль генератор прайс-листа, который выведен на главной не выдает прайс-лист, поправить надо

3. Установить и настроить модуль Seopro на сайт.

4. Убрать мобильную версию сайта, и чтобы на iphone и других устройствах все работало как в дефолтном шаблоне(чтобы весь сайт просто уменьшался и все)