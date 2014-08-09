Завершение сайтов/джумла, виртуемарт, soap

Уважаемые фрилансеры,

Мы ищем фрилансера/ов которые смогут с нами работать с нашими проектами. На данный момент есть два проекта.

Задание описаны ниже по ссылкам.

Очень важно:

Оплата будет производиться при помощи PayPal или Western union.

Оплата поэтапно по оканчанию каждого этапа.

Общение в скайпе или эл. почта.

Пожалуйста, присылайте на почту ваши контакты, стоимость услуги и сроки выполнения.