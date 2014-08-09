Уважаемые фрилансеры, Мы ищем фрилансера/ов которые смогут с нами работать с нашими проектами. На данный момент есть два проекта. Задание описаны ниже по ссылкам. Очень важно: Оплата будет производиться при помощи ...
Консультация по сайту Ucoz
Здравствуйте! Нужна консультация относительно сайта Ucoz.
Проблема: исчез трафик с Яндекса. При анализе на http://webmaster.yandex.ua в тот день, когда перестал идти трафик с Яндекса был изменен /index/3, хотя я ничего сама не меняла. И в этом /index/3 - все страницы с сайта.
Здесь же написано - Индексирование страниц запрещено в вашем файле robots.txt.
Скажите, пожалуйста, может ли быть, что именно с изменением этого /index/3 и связано исчезновение трафика или нет? Если да, то можете ли Вы это исправить? Сколько это будет стоить?
Спасибо!
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