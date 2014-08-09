Консультация по сайту Ucoz

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Закрыт2 заявки181 просмотр

Здравствуйте! Нужна консультация относительно сайта Ucoz.

Проблема: исчез трафик с Яндекса. При анализе на http://webmaster.yandex.ua в тот день, когда перестал идти трафик с Яндекса был изменен /index/3, хотя я ничего сама не меняла. И в этом /index/3 - все страницы с сайта.

Здесь же написано - Индексирование страниц запрещено в вашем файле robots.txt.

Скажите, пожалуйста, может ли быть, что именно с изменением этого /index/3 и связано исчезновение трафика или нет? Если да, то можете ли Вы это исправить? Сколько это будет стоить?

Спасибо!

11 лет назад
lmarina1
Марина 
42 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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