Расширить функционал

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Закрыт1 заявка236 просмотров

Приветствую вас господа.

Скрипт буржуйский, готовый, стандартный, покупали на сайте производителя. Докупались модули там, несколько.

Сайт стряпал один деятель, на от.....ись..

Про дизайн, в общем потянет..

Надо значительно расширить функционал, прикрутить форум.

Добавить не достающие российские соц. сети.

Мануал, как пользоваться, для клиентов и т.г

Если у вас будут какие то свежие мысли и идеи по проекту, это только приветствуется..

Остальное при обсуждение.

Чтобы было более понятно скидываю примеры сайтов, для сравнения.

Вот моя не доделка http://gutlike.ru/

А вот более, менее достойные примеры, на таком же движке как у меня http://adslike.ru/ , http://smofast.com

Тоже для примера http://like4u.ru/, http://yoolike.ru/, http://olike.ru/

Задача, сделать сайт максимально удобный для людей.

11 лет назад
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48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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