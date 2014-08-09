Уважаемые фрилансеры, Мы ищем фрилансера/ов которые смогут с нами работать с нашими проектами. На данный момент есть два проекта. Задание описаны ниже по ссылкам. Очень важно: Оплата будет производиться при помощи ...
Расширить функционал
Приветствую вас господа.
Скрипт буржуйский, готовый, стандартный, покупали на сайте производителя. Докупались модули там, несколько.
Сайт стряпал один деятель, на от.....ись..
Про дизайн, в общем потянет..
Надо значительно расширить функционал, прикрутить форум.
Добавить не достающие российские соц. сети.
Мануал, как пользоваться, для клиентов и т.г
Если у вас будут какие то свежие мысли и идеи по проекту, это только приветствуется..
Остальное при обсуждение.
Чтобы было более понятно скидываю примеры сайтов, для сравнения.
Вот моя не доделка http://gutlike.ru/
А вот более, менее достойные примеры, на таком же движке как у меня http://adslike.ru/ , http://smofast.com
Тоже для примера http://like4u.ru/, http://yoolike.ru/, http://olike.ru/
Задача, сделать сайт максимально удобный для людей.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
1. Убрать и рассказать причину появления дублирующихся блоков на главной(Сейчас онлайн, и в facebook модуле дублирующиеся фото) 2. Модуль генератор прайс-листа, который выведен на главной не выдает прайс-лист, поправить надо 3. Установить и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Приветствую. Нужен простой скрипт, который перемешивает строчки и добавляет в конце пару слов. ТЗ в приложении. Желательно сделать сегодня-завтра.Завершен11 лет назад
Добрый день! есть сайт. движок joomla 2.5 на нем есть кнопка "заказать обратный звонок" нужно сделать такой модуль или плагин, который будет делать вот что: 1) прежде всего он ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $15
Есть сайт с перечнем достопримечательностей http://galleryua.com/photo/dostoprimechatelnosti/1000776-Kostel-Sv-Antoniya , для каждой из них известны координаты GPS. По известным координатам нужно получить с сайта booking.com ближайшие отели в радиусе R км и вывести их списком на странице. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Реализовать выпадающее меню для хлебных крошек, как здесь http://prom.ua/p41112469-galogennaya-lampa-narva.html Только добавить еще возможность фильтровать список путем ввода части из названия. Само меню представлено в виде jSON массива вот так, http://galleryua.com/photo/hlebnye.php?id=23 ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $10
Нужнен простой скрипт массовой загрузки изображений. (PHP) Форма простая Выбор файлов + 2 кнопки (Загрузить, Очистить папку) Делать должен следующие: 1) Выбираем изображения(Массовая загрузка) 2) Заливаем в папку img(например) (папка ...Завершен11 лет назад
- $50
Требуется сделать копию скрипта на базе существующего с небольшими изменениями. Будет предоставлен доступ к скрипту на девелоперской версии сайта. Довольно простая задачка. тз в прикрепленном файле. ...Завершен11 лет назад
- $50
Необходимо сделать яндекс остров ф котором будет форма заказа такси http://www.odincovo-taksi.ru/book-online/ Пример формы заказа в острове:Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Инвайтинг, типа Invitation System Его и можно за основу взять, выставление кол-ва инвайтов для рангов, время жизни инвайта, и т.п. опции чтоб остались. Но нужно добавить, чтобы вся ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад