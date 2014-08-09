Приветствую вас господа.

Скрипт буржуйский, готовый, стандартный, покупали на сайте производителя. Докупались модули там, несколько.

Сайт стряпал один деятель, на от.....ись..

Про дизайн, в общем потянет..

Надо значительно расширить функционал, прикрутить форум.

Добавить не достающие российские соц. сети.

Мануал, как пользоваться, для клиентов и т.г

Если у вас будут какие то свежие мысли и идеи по проекту, это только приветствуется..

Остальное при обсуждение.

Чтобы было более понятно скидываю примеры сайтов, для сравнения.

Вот моя не доделка http://gutlike.ru/

А вот более, менее достойные примеры, на таком же движке как у меня http://adslike.ru/ , http://smofast.com

Тоже для примера http://like4u.ru/, http://yoolike.ru/, http://olike.ru/

Задача, сделать сайт максимально удобный для людей.