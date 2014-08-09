Уважаемые фрилансеры, Мы ищем фрилансера/ов которые смогут с нами работать с нашими проектами. На данный момент есть два проекта. Задание описаны ниже по ссылкам. Очень важно: Оплата будет производиться при помощи ...
Спарсить каталог с сайта
Берем этот каталог, парсим категории:
Вот страница товаров, она в виде таблицы, строчки преобразуем в товары:
Загружаем это все в simpla cms
Какие данные используем:
Категория, под категория, название, Бренд, фото, марка, характеристики в доп полях, характеристики в описание.
УКАЖИТЕ: Стоимость и срок, иначе ответа не будет.
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