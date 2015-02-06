Объеденить lpgenerator и регистрацию opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки167 просмотров

Нужно завязать http://lpgenerator.ru/blog/2012/04/21/mapping-novy... и мою регу на opencart. То есть у меня на лендинге покупатель заполняет данные и сразу по этой форме получается что он уже зарегистрирован у меня на сайте.

Opencart
11 лет назад
opemrus
Андрей 
51 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$20
1 день
Все получилось. Сделал в срок. Работа четкая и слаженная.
Все ок

Заявки фрилансеров

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад