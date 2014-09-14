Админ панель на Yii + парсеры на phpQuery

Заказчик прекрасно себя показал. В начале, в виде плохого отзыва, были небольшие опасения, которые довольно быстро растворились. Заказчик предоставил грамотно составленное тз, дал чуть большие сроки, чем я просил, предоставил предоплату и отдельный vps сервер. За все дорабтки, не указанные в тз, доплачивал отдельно. Рекомендую для сотрудничества.