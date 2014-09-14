Админ панель на Yii + парсеры на phpQuery

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок360 просмотров

Приветствую!

Необходимо запрограммировать админ-интерфейс (bootstrap-шаблоны готовы) на Yii.

+ написать 10 парсеров интернет-магазинов.

Админ-интерфейс необходим для управления результатам парсинга.

Подробное ТЗ дам при личном контакте.

Панель = 10 000 руб. / 1 неделя

Необходимо не менее 10 парсеров.

1 парсер = 1500 руб. 1 день

Общение через Skype.

Оплата: вебмани или перевод на карту

BootstrapYii
11 лет назад
expoweb
Леонид 
73 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

toincogni
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$1000
1 день
Один из лучших специалистов с кем мне доводилось поработать за последние 5 лет.
Заказчик прекрасно себя показал. В начале, в виде плохого отзыва, были небольшие опасения, которые довольно быстро растворились. Заказчик предоставил грамотно составленное тз, дал чуть большие сроки, чем я просил, предоставил предоплату и отдельный vps сервер. За все дорабтки, не указанные в тз, доплачивал отдельно. Рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

toincogni
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад