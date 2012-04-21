Нужно завязать http://lpgenerator.ru/blog/2012/04/21/mapping-novy... и мою регу на opencart. То есть у меня на лендинге покупатель заполняет данные и сразу по этой форме получается что он уже зарегистрирован у меня на сайте.
Оценка
Добрый день! у нас есть скрипт отправки оценки, но он не правельно работает в разделе статистика где он должен показывать толька оценку, в отчёте всё правильно отнимает и показывает, пробывали многое, но он отнимает баллы от предыдущего результата, вместо того, чтобы отнимать от 100, код в низу, просим поммощи.
$log = explode('*', $pirep->log);
foreach($log as $line)
{
{ if (preg_match("/Simulator Paused/i", $line)) { $fspaused = 2;
}
}
{ if (preg_match("/Overspeed!/i", $line)) { $sover = 2;
}
}
{ if (preg_match("/Mid Air Refuel/i", $line)) { $fsrefuel = 50;
}
}
{ if (preg_match("/Stall!/i", $line)) { $fstall = 50;
}
}
{ if (preg_match("/landed at/i", $line)) {
$rate = explode("at -", $line);
$rate2 = explode("fpm", $rate[1]);
if ($rate2[0]
} else
if (($rate2[0] = "250")) {$goodl = 1;
} else
if (($rate2[0] = "340")) {$bad = 10;
} else
if (($rate2[0] = "700")) {$vbad = 40;
} else
if ($rate2[0] >= "1600") {$crash = 99;
} }
}
}
$full = 100;
$report = 100 - $fspaused - $sover - $fsrefuel - $fstall - $pritir - $goodl - $bad - $vbad - $crash;
{
if ($report
}
}
if ($report
else { ?>
?>
что нужно добавить после этого чтоб у каждого пользователя правильно отнимал оценку в статистике он ща из 50 правильно отнимает самый крайний, а остальное друг от друга отнимает.
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