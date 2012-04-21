Добрый день! у нас есть скрипт отправки оценки, но он не правельно работает в разделе статистика где он должен показывать толька оценку, в отчёте всё правильно отнимает и показывает, пробывали многое, но он отнимает баллы от предыдущего результата, вместо того, чтобы отнимать от 100, код в низу, просим поммощи.

Оценка:

$log = explode('*', $pirep->log);

foreach($log as $line)

{

{ if (preg_match("/Simulator Paused/i", $line)) { $fspaused = 2;

}

}

{ if (preg_match("/Overspeed!/i", $line)) { $sover = 2;

}

}

{ if (preg_match("/Mid Air Refuel/i", $line)) { $fsrefuel = 50;

}

}

{ if (preg_match("/Stall!/i", $line)) { $fstall = 50;

}

}

{ if (preg_match("/landed at/i", $line)) {

$rate = explode("at -", $line);

$rate2 = explode("fpm", $rate[1]);

if ($rate2[0]

} else

if (($rate2[0] = "250")) {$goodl = 1;

} else

if (($rate2[0] = "340")) {$bad = 10;

} else

if (($rate2[0] = "700")) {$vbad = 40;

} else

if ($rate2[0] >= "1600") {$crash = 99;

} }

}

}

$full = 100;

$report = 100 - $fspaused - $sover - $fsrefuel - $fstall - $pritir - $goodl - $bad - $vbad - $crash;

{

if ($report

}

}

if ($report

else { ?>

?>

что нужно добавить после этого чтоб у каждого пользователя правильно отнимал оценку в статистике он ща из 50 правильно отнимает самый крайний, а остальное друг от друга отнимает.