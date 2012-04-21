PHP скрипт для вывода картинок на сайте

$10
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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки283 просмотра

Реализовать скрипт который выводит картинки также как здесь в правой части http://duty-free.by/

(выравнивая по вертикали)

Ну или здесь (выравнивая по горизонтали)

https://plus.google.com/photos/116425444611701106971/albums/5965461503455855937

PHP
11 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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