Коротко: нужно написать парсер app store, play market и windows market. Парсить приложения, обрабатывать их и загружать на сайт и вк. Сайт на движке DLE, необходимы будут и доработки по движку, но небольшие. Основная работа ...
Проблема с редиректом
Сайт v-sts.ru (drupal 7)
Нужен прописать редирект для всех страниц сайт с приставкой www - то есть все страницы для http://v-sts.ru/* редиректились на http://www.v-sts.ru/* - чтобы у всех страниц был www.
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