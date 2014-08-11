Загрузчик данных по образцу имеющегося

Необходимо сделать загрузчик данных из YML файла в интернет магазин. Есть готовый скрипт php, который писал наш программист- необходимо сделать новый на его основе. Движок магазина - virtuemart joomla, но вносились изменения программистом, отсюда и требование - писать на основе его файла.