Необходимо сделать загрузчик данных из YML файла в интернет магазин. Есть готовый скрипт php, который писал наш программист- необходимо сделать новый на его основе. Движок магазина - virtuemart joomla, но вносились изменения программистом, отсюда и ...
3D кухни
Приветствую, кто сталкивался с похожим функционалом http://moya.by/kukhnya-3d и кто сможет сделать для этого сайта www.ti-men.ru. Обязательно, тех , кто имел с этим дело и может показать работы, прошу откликнуться.
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