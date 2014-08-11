Приветствую, кто сталкивался с похожим функционалом http://moya.by/kukhnya-3d и кто сможет сделать для этого сайта www.ti-men.ru. Обязательно, тех , кто имел с этим дело и может показать работы, прошу откликнуться.
Проблема с доступностью нескольких сайтов
Здравствуйте!
Проблема в следующем. Примерно неделю назад сбилась трассировка до ряда сайтов:
Примерно в это же время были добавлены SPF и DKIM записи для домена b2bbasis.ru, вскоре записи удалил.
Со стандартных браузеров они не открываются (IE, Chrome, Mozila, Opera), но удается открыть с Tor'а.
Все сайты располагаются на одном хостинге (MasterHost) и оплачены, DNS прописаны.
Необходимо восстановить доступ к сайтам.
Кто готов взяться за работу укажите следующие данные:
1. Стоимость работы.
2. Время выполнения.
3. Предоплату, если необходима.
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