Проблема с доступностью нескольких сайтов

Здравствуйте!

Проблема в следующем. Примерно неделю назад сбилась трассировка до ряда сайтов:

internet-manager.ru

marketingconf.ru

mobooch.ru

rost90.ru

b2bbasis.ru

http://prntscr.com/4bnes2

Примерно в это же время были добавлены SPF и DKIM записи для домена b2bbasis.ru, вскоре записи удалил.

Со стандартных браузеров они не открываются (IE, Chrome, Mozila, Opera), но удается открыть с Tor'а.

Все сайты располагаются на одном хостинге (MasterHost) и оплачены, DNS прописаны.

Необходимо восстановить доступ к сайтам.

Кто готов взяться за работу укажите следующие данные:

1. Стоимость работы.

2. Время выполнения.

3. Предоплату, если необходима.