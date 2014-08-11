Проблема с доступностью нескольких сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки131 просмотр

Здравствуйте!

Проблема в следующем. Примерно неделю назад сбилась трассировка до ряда сайтов:

internet-manager.ru

marketingconf.ru

mobooch.ru

rost90.ru

b2bbasis.ru

http://prntscr.com/4bnes2

Примерно в это же время были добавлены SPF и DKIM записи для домена b2bbasis.ru, вскоре записи удалил.

Со стандартных браузеров они не открываются (IE, Chrome, Mozila, Opera), но удается открыть с Tor'а.

Все сайты располагаются на одном хостинге (MasterHost) и оплачены, DNS прописаны.

Необходимо восстановить доступ к сайтам.

Кто готов взяться за работу укажите следующие данные:

1. Стоимость работы.

2. Время выполнения.

3. Предоплату, если необходима.

11 лет назад
KozlovB2B
Владимир 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • 3D кухни

    Приветствую, кто сталкивался с похожим функционалом http://moya.by/kukhnya-3d и кто сможет сделать для этого сайта www.ti-men.ru. Обязательно, тех , кто имел с этим дело и может показать работы, прошу откликнуться.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Загрузчик данных по образцу имеющегося

    Необходимо сделать загрузчик данных из YML файла в интернет магазин. Есть готовый скрипт php, который писал наш программист- необходимо сделать новый на его основе. Движок магазина - virtuemart joomla, но вносились изменения программистом, отсюда и ...

    JoomlaPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт на php

    Основной функционал: определение рефера поситителя, выдача номера телефона, запись данных в БД и просмотр данных. Подробное ТЗ во вложении. Пожалуйста, указывайте примерные стоимость и сроки. Спасибо.

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проблема с редиректом

    Сайт v-sts.ru (drupal 7) Нужен прописать редирект для всех страниц сайт с приставкой www - то есть все страницы для http://v-sts.ru/* редиректились на http://www.v-sts.ru/* - чтобы у всех страниц был www.

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Генератор лендингов по шаблону

    $250

    Есть некая услуга/товар. Для нее сделан и работает лендинг. В рамках маркетинговой компании необходимо по заданному лендингу генерировать дочерние лендинги для компаний продвигающих данную услугу и, соответственно, заменять некоторую информацию идентифицирующую конкретную компанию - телефоны, ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт интеграции с автореспондерами через API

    Всем привет! Ищу специалиста, кто знаком с API автореспондеров: justclick.ru, smartresponder.ru, mailchimp.com (всего около 7-8 сервисов). Необходимо автоматически добавлять пользователей в базу (либо через double opt-in), путём передачи имени и элетронной почты ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скорректировать AJAX-скрипт

    Необходимо скорректировать AJAX-скрипт таким образом, чтобы POST-запрос отправлялся без перезагрузки формы при установке/снятии флажка checkbox. Соответственно необходимо разместить 2 элемента checkbox на страничке прилагаемого скрипта.

    AJAX
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Запустить скрипт на локалки denwer

    Здравствуйте! Есть скрипт, который по инструкции должен быть расположен на локалке denwera и запускаться скриптом http://localhost/k_parser.php через командную строку. Когда в вожу этот путь в командную строку выдает ошибку ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад