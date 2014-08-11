PHP программист

Ищем программиста для целого ряда проектов на WordPress, будет много кастомных задач. С нас дизайн, верстка, ТЗ и хостинг. Оплата проектная + за все не описанные в тз задачи по 10$/час. Очень вероятно что задачи могут меняться на ходу.

Требования: знание - PHP5, mySQL, AJAX, JS, Jquery, опыт работы с WP, HTML5(желательно, но не обязательно)

Работать будем исключительно с исполнителем, никаких посредников.