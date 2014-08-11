Вывести последние новости для заданного региона и заданной тематики, если они присутствуют в базе гугл. http://stackoverflow.com/questions/7806200/what-to-use-now-google-news-api-is-deprecated
PHP скрипт Google API Drive
https://developers.google.com/apis-explorer/?csw=1#p/drive/v2/
Реализовать срипт, который будет загружать данные в Google Drive
Заявки фрилансеров
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