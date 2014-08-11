Наполнить интернет магазин товарами

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка103 просмотра

Необходимо наполнить интернет магазин 70 товарами.

Уникальность 100%

картинки, описания, характеристики и т.д.

Сделать нужно за 2 дня.

11 лет назад
fox1906
32 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Looord
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$100
2 дня
Отлично сработались! Удачно выполнил уже несколько проектов. Можно сказать, что специалист грамотный, работает так, как нужно! Со сроками не затягивает, цены не завышает. Будем работать и дальше.
Хороший заказчик. Все задачи ставятся четко и понятно. Постоянно на связи, хорошая обратная связь. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Looord
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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