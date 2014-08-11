Сервис звонков

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки153 просмотра

Здравствуйте! Нужен скрипт для звонков + интеграция с IP телефонией. Цель - пользователь на сайте указывает свой телефон и сервис соединяются менеджера сайта (администратора) и посетителя. Что то на подобии http://callbackhunter.com

11 лет назад
Alon
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров