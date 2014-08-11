Настроить линию ставок (XML)

Для сайта спортивных прогнозов надо настроить автоматическую линию ставок от какой-либо крупной букмекерской конторы. В принципе все равно, от какой, лишь бы линия была немаленькая. Минимум нужна одна, но можно и вторую, от другой конторы. Сейчас рабочая линия есть, но совсем куцая, мало событий в ней.

Вторая часть задачи (необязательная) - настроить автоматический прием результатов на сайт (сейчас заносятся руками).

По срокам - день-два роли не играют, но сильно тормозить нельзя.

Специально не разъясняю, что такое "линия", надеюсь найти исполнителя, который это уже знает :)