Внести изменения в функционал Yii

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Закрыт8 заявок212 просмотров

Ищу программиста, который сможет внести изменения в функционал Yii двига. Есть ТЗ.

Хочу отметить, что я ищу программиста с перспективой на будущее: внесение изменений в код двига, доработка функционала, написание новых скриптов.

От исполнителя требуется: адекватная оценка работы, а также адекватная оценка стоимости работы, отзывы. Всякие мутные типы меня не интересуют.

Yii
11 лет назад
artemvolniy
Вольный 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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