Исправление проблем JavaScript

На локалке есть сайт, построенный на CMS Prestashop. Нужно решить несколько проблем, которые возникли во время создания:

1. Главное меню сайта (мегаменю) не переводится в режим мобильного отображения - javascript не добавляет нужный класс к div. Веб консоль выдает ошибку Syntax Error в корневом файле сайта. Выглядит просто, знающий человек поправит легко.

2. Не выполняется скрипт модуля дополнительных изображений товаров на сайте, выдавая ошибку reference error бла-бла-бла is not defined на одной из тем. При этом модуль рабочий и проверенный. Есть подозрение, что дело в неправильном порядке подключения других скриптов. Я не программист, так что точнее не скажу.

3. Добавить функционал в модуль внутренней перелинковки. Этот модуль не поддерживает сторонний модуль блога, нужно добавить. На примере того, как модуль работает с другими страницами CMS добавить автоматическую перелинковку на страницах и в разделах модуля блога. Вроде все просто - скопировать-вставить куски кода, переписать таблицы, в которые пишет этот модуль.

4. В модуль AJAX фильтра товаров добавить поддержку модуля из п. 2 (модуль дополнительных изображений товаров) - после применения фильтра доп изображения не загружаются. Подозреваю, что в скрипте фильтра нужно вызвать функцию заново.

За все вместе предлагаю $200

Более подробно могу описать проблемы по скайпу или по e-mail.