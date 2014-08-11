Доработка .Net проекта (C#, HTML, CSS, JS)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка130 просмотров

Необходимо внести 4 правки в проект на .Net/C#. Задачи включают работу с серверным кодом (C#) (меньшая часть) и HTML/CSS/JS/jQuery (большая часть). Подробное описание каждой задачи и ссылки на макеты вы найдете здесь http://cl.ly/2v042R40370D

Работу нужно начать сегодня, ожидаемый срок выполнения — 2-3 дня. Жду ваших вопросов и предложений по стоимости и срокам.

CSSHTMLJavaScriptjQuery
11 лет назад
PavelMarkovnin
Павел 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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