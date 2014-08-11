Доработка .Net проекта (C#, HTML, CSS, JS)

Необходимо внести 4 правки в проект на .Net/C#. Задачи включают работу с серверным кодом (C#) (меньшая часть) и HTML/CSS/JS/jQuery (большая часть). Подробное описание каждой задачи и ссылки на макеты вы найдете здесь http://cl.ly/2v042R40370D

Работу нужно начать сегодня, ожидаемый срок выполнения — 2-3 дня. Жду ваших вопросов и предложений по стоимости и срокам.