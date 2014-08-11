Разработка приложения для facebook

Необходимо разработать приложение для facebook, которое будет плагином для flash приложений ресурса (игры и т.д.). Работа плагина построена таким образом - владелец приложения устанавливает приложении и через приложение выводится моя информация.

Необходим человек, который имеет реальный опыт интеграции приложений и разработки.

Более полное ТЗ дам непосредственно исполнителю. Необходимо обговорить возможности и только исходя из этого поставлю реальное задание.