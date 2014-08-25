Аудит и внутренняя оптимизация сайта

Группа Анатолия действительно работает комплексно - сначала аудит. Вторым этапом программист из их команды отработал внутрянку сайта, причем довел все до валидного состояния (а многие страницы были просто ужасными в плане валидности). Ребята все постоянно на связи. По всем вопросам отзываются, рассказывают и консультируют. Готовимся непосредственно к продвижению и непременно с командой Анатолия. Очень доволен сотрудничеством.