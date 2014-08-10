Разместить 100 объявлений о детском клубе

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок272 просмотра

Доброго времени суток! Требуется разместить на 100 бесплатных тематически подходящих площадках картинку - объявление + ссылку на сайт. Интересуют площадки по типу avito и т.п. + детские форумы. Прислать отчет с ссылками после выполнения задания! Оплата wmz/wmr после проверки. 1 объявление - 7 руб.

11 лет назад
zadira004
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров