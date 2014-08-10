Нужна помощь в продвижении сайта на тему хостинга

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок306 просмотров

Приветствую!

Требуется человек со знанием продвижения в ПС, HTML, PHP (ответы сервера и т.п.).

Нужен специалист, который за разумные деньги, найдет причины сайта которые не выводят его в ТОП.

На каких условиях - пишем в заявке!

Домен в зоне уа, ПС в Украине, Яша энд Гоша.

Примерные цены знаем, давно работали в этой области, сейчас многое изменилось, не успеваем за "модой")

Буду благодарен всем аукнувшимся)

HTMLPHP
11 лет назад
weblancer-boss
Иван 
46 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

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