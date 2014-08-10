Нужна помощь в продвижении сайта на тему хостинга

Приветствую!

Требуется человек со знанием продвижения в ПС, HTML, PHP (ответы сервера и т.п.).

Нужен специалист, который за разумные деньги, найдет причины сайта которые не выводят его в ТОП.

На каких условиях - пишем в заявке!

Домен в зоне уа, ПС в Украине, Яша энд Гоша.

Примерные цены знаем, давно работали в этой области, сейчас многое изменилось, не успеваем за "модой")

Буду благодарен всем аукнувшимся)