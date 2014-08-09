ENG -> DE перевод 3х страниц

$100
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Закрыт7 заявок187 просмотров

Требуется срочный перевод 3х страниц текста для сайта. С английского на немецкий. Перевод не дословный, просто что бы суть была одна.

Срочно.

11 лет назад
mr_vendetta
Илья 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров