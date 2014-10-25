Требуется человек для перевода и публикации статей на сайт (текст, картинки). Дневная норма: 40 тыс. символов без пробелов. Статьи о мобильных телефонах, планшетах, гаджетах. Требование: - Знание английского языка ...
Немецко-Русский медицинский перевод
Тематика - нейрология. Текст не является научной статью, а именно взят с сайта клиники. Написан для пациентов, то есть научно-популярный стиль.
Мы ищем переводчика на постоянные заказы медицинской тематике.
4 страницы, слов 1309, символов с пробелами 9642. Предлагайте цену за 1000 слов.
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