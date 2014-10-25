Немецко-Русский медицинский перевод

Тематика - нейрология. Текст не является научной статью, а именно взят с сайта клиники. Написан для пациентов, то есть научно-популярный стиль.

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