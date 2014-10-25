Немецко-Русский медицинский перевод

$50
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Завершен13 заявок228 просмотров

Тематика - нейрология. Текст не является научной статью, а именно взят с сайта клиники. Написан для пациентов, то есть научно-популярный стиль.

Мы ищем переводчика на постоянные заказы медицинской тематике.

4 страницы, слов 1309, символов с пробелами 9642. Предлагайте цену за 1000 слов.

11 лет назад
aupairhaus
Быков 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

amur22
Ирина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$20
2 дня
Спасибо за перевод. Было сделано все быстро.
Рекомендую.

Заявки фрилансеров

amur22
Ирина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад