Перевод с русского на английский

Работаем с Денисом уже около 2-х лет. Сотрудничество проходит на самом высоком уровне, как в рамках данного проекта, так и в рамках остальных. Однозначно ставлю пять звезд по всем параметрам: оплата строго в срок, доброжелательное общение и четкая постановка задачи! Надеюсь на продолжение сотрудничества и рекомендую Дениса всем фрилансерам!