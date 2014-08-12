Перевод с русского на английский

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Завершен6 заявок159 просмотров

Привет, друзья! :)

Нужно сделать быстрый перевод. Текст простой. Презентация услуг такси.

5 000 - 6 000 знаков.

11 лет назад
misterby
Денис 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

maximNew
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Большое спасибо Максиму за быструю и всегда качественно выполненную работу! Ко всем задачам относится внимательно, а к заказчику очень уважительно. Буду дальше с удовольствием работать! Рекомендую!
Работаем с Денисом уже около 2-х лет. Сотрудничество проходит на самом высоком уровне, как в рамках данного проекта, так и в рамках остальных. Однозначно ставлю пять звезд по всем параметрам: оплата строго в срок, доброжелательное общение и четкая постановка задачи! Надеюсь на продолжение сотрудничества и рекомендую Дениса всем фрилансерам!

Заявки фрилансеров

maximNew
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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