Перевести статью с англ. на рус.

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Завершен18 заявок319 просмотров

Нужно перевести статью с английского языка на русский.

Тематика - интернет-маркетинг.

Ссылка на статью - http://www.ecommerceweekly.com/tips/how-to-sell-your-products-online/

Если качество перевода и цена будут привлекательными, то возможно постоянное сотрудничество с еженедельными переводами.

Жду информацию по срокам и бюджету.

11 лет назад
Turinsko
42 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

makdor
Мария 
41 год
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$4
1 день
Все сделано быстро и в нужном стиле. Будем сотрудничать в дальнейшем.
Сотрудничеством осталась довольна. Отличный заказчик: четкое ТЗ, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

makdor
Мария 
41 год
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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