Компании "Транслател" требуются переводчики-фрилансеры. Обязательные требования к кандидатам: - филологическое образование; - безупречное владение языком; - опыт работы; - ответственное отношение к работе; - владение ...
Переводы с англ сайтов
Для сайта требуется человек со знанием англ языка, чтобы переводить статьи на тему бизнеса, здоровья, архитектуры и дизайна, переводы интервью.
Работа не на раз.
Подсчет по 1000 сим без пробелов
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