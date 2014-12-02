Переводчики

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Закрыт16 заявок810 просмотров

Компании "Транслател" требуются переводчики-фрилансеры.

Обязательные требования к кандидатам:

- филологическое образование;

- безупречное владение языком;

- опыт работы;

- ответственное отношение к работе;

- владение Trados, Trados Studio, Translation Workspace и другими САТ-инструментами.

Ставки обсуждаются индивидуально в зависимости от опыта и уровня квалификации после прохождения тестирования.

В резюме обязательно указывайте:

- город проживания;

- какими именно САТ-инструментами владеете;

- на какой(-их) тематике(-ах) специализируетесь.

10 лет назад
Translatel
Екатерина 
32 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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