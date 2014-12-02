Перевести тексты с русского на английский язык для туристического сайта в районе 15 000 символов, стоимость ? сроки ? общение и связь со мной по скайпу , оставляйте контакты , кому ...
Переводчики
Компании "Транслател" требуются переводчики-фрилансеры.
Обязательные требования к кандидатам:
- филологическое образование;
- безупречное владение языком;
- опыт работы;
- ответственное отношение к работе;
- владение Trados, Trados Studio, Translation Workspace и другими САТ-инструментами.
Ставки обсуждаются индивидуально в зависимости от опыта и уровня квалификации после прохождения тестирования.
В резюме обязательно указывайте:
- город проживания;
- какими именно САТ-инструментами владеете;
- на какой(-их) тематике(-ах) специализируетесь.
Заявки фрилансеров
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