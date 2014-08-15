Пишущая фея ...)

Здравствуйте) Меня зовут Наталья, я филолог со знанием русского, украинского и английского языков. Обожаю писать.

Изучала журналистику и делопроизводство. Работала внештатным корреспондентом. 5 лет работала в интернет-продажах (интернет-магазин).

Имею педагогическую практику в работе с детьми. Перевожу с английского на русский/украинский.

Пишу легко и быстро.

Если вам нужен оригинальный текст - обращайтесь)