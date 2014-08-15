sanata1524

Наталья sanata1524

 
36 летУкраина/Ромны
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Пишущая фея ...)

Здравствуйте) Меня зовут Наталья, я филолог со знанием русского, украинского и английского языков. Обожаю писать.

Изучала журналистику и делопроизводство. Работала внештатным корреспондентом. 5 лет работала в интернет-продажах (интернет-магазин).

Имею педагогическую практику в работе с детьми. Перевожу с английского на русский/украинский.

Пишу легко и быстро.

Если вам нужен оригинальный текст - обращайтесь)

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Отзывы заказчиков
Georgyi
33 годаКиргизия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
9 баллов
9 лет назад
Перевод с английского на русский 3000 символов
Все ок, текст переведен. Обнаружил пару мелких ошибок, но в целом хорошо. Спасибо, Наталья!
Отличный заказчик! Четкая постановка задания, мгновенная оплата и приятный в общении человек! Спасибо за заказ :)
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