Пишущая фея ...)
Здравствуйте) Меня зовут Наталья, я филолог со знанием русского, украинского и английского языков. Обожаю писать.
Изучала журналистику и делопроизводство. Работала внештатным корреспондентом. 5 лет работала в интернет-продажах (интернет-магазин).
Имею педагогическую практику в работе с детьми. Перевожу с английского на русский/украинский.
Пишу легко и быстро.
Если вам нужен оригинальный текст - обращайтесь)
Портфолио
- Обзор игры145 просмотров
- Ягоды Годжи128 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
9 баллов
9 лет назад
Все ок, текст переведен. Обнаружил пару мелких ошибок, но в целом хорошо. Спасибо, Наталья!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкая постановка задания, мгновенная оплата и приятный в общении человек! Спасибо за заказ :)