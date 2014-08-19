Перевод с англ.языка

Имеется текст на англ. языке от4000-до6000 знаков без пробелов.

Необходимо выполнить перевод.

Тематика текста : полировка, химчистка автомобиля;

Сам процесс : я даю вам ссылку на страницу вы переводите от500 до 700 знаков,

показываете работу я оплачиваю и так далее до выполнения перевода в целом.

Предпочтительные способы оплаты : Сбербанк, Яндекс-деньги.

др. способы оплаты : WM.