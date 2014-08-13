Перевод с англ. видео вебинара с youtube (87 мин.)

$100
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Закрыт9 заявок266 просмотров

Видео по ссылке:

http://youtu.be/CQlsSsjSOo8?list=UUt4n6w2o4dexydr77KXJ4mw

Перевести видео на русский язык, без озвучки.

По итогу получить видео с русскими субтитрами.

11 лет назад
Moshi
44 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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