Компании "Транслател" требуются переводчики-фрилансеры. Обязательные требования к кандидатам: - филологическое образование; - безупречное владение языком; - опыт работы; - ответственное отношение к работе; - владение ...
Переводчик текстов
Добрый день.нужен специалист по переводу текстов(с русского на испанский и итальянский языки)возможно постоянное сотрудничество. ждем предложений.
Заявки фрилансеров
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