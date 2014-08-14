Нужен первод сайта на Финский-Шведский-Датский-Норвежский ,любой по возможности язык Сайт www.med-travel.lt
Перевести лэндинг на английский язык
Необходимо перевести продающий сайт на английский язык. Изначально нужно перевести две страницы:
http://cryptohunter.net/lucky.php
Сложность задачи состоит в том, что нужен не тупой перевод изначального текста, а адаптация его под западного покупателя. Т.е. фактически нужно написать новый текст, который будет помогать в продажах программы с опорой на существующий. Поэтому очень желательно оставлять заявки тем носителям языка, которые знакомы с западной культурной средой.
Оплачиваю по факту, исключительно в WMR. Цену предлагайте.
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