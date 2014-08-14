Перевести лэндинг на английский язык

Необходимо перевести продающий сайт на английский язык. Изначально нужно перевести две страницы:

http://cryptohunter.net/

http://cryptohunter.net/lucky.php

Сложность задачи состоит в том, что нужен не тупой перевод изначального текста, а адаптация его под западного покупателя. Т.е. фактически нужно написать новый текст, который будет помогать в продажах программы с опорой на существующий. Поэтому очень желательно оставлять заявки тем носителям языка, которые знакомы с западной культурной средой.

Оплачиваю по факту, исключительно в WMR. Цену предлагайте.