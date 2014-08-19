Переводчик,идеально владеющий англ. яз.

Требуется человек идеально владеющий англ. яз. на уровне носителя.

Способный оперативно реагировать на ситуации. Креативный и дисциплинированный.

В обязанности будет входить курирование англоговорящих сотрудников посредством емайл переписки и звонков.

Работа с ПН по ПТ, с 17.00 до 2.00 по Мск. В это время надо быть онлайн за компьютером.

Зарплата от $1000 в месяц + бонусы. Все будет зависеть от вашего трудолюбия и качества работы. Если мне все понравится, то поговорим о повышении.

ЗП выплачивается 2 раза в месяц.

Сотрудник ищется на долгосрочную перспективу! Желающим по-халтурить, просьба не писать.

Только выскоуровневый англ, от 25 лет желательно.

Присылайте:

1) сколько вам лет

2) свое минирезюме

3) Свои контактные данные: почту, скайп...

остальные детали при собеседовании.