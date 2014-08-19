Нужен перевод видео роликов (обучение) с англ (америк) на русский. Результат желательно в виде звукового файла. Можно текстовый файл.
Переводчик,идеально владеющий англ. яз.
Требуется человек идеально владеющий англ. яз. на уровне носителя.
Способный оперативно реагировать на ситуации. Креативный и дисциплинированный.
В обязанности будет входить курирование англоговорящих сотрудников посредством емайл переписки и звонков.
Работа с ПН по ПТ, с 17.00 до 2.00 по Мск. В это время надо быть онлайн за компьютером.
Зарплата от $1000 в месяц + бонусы. Все будет зависеть от вашего трудолюбия и качества работы. Если мне все понравится, то поговорим о повышении.
ЗП выплачивается 2 раза в месяц.
Сотрудник ищется на долгосрочную перспективу! Желающим по-халтурить, просьба не писать.
Только выскоуровневый англ, от 25 лет желательно.
Присылайте:
1) сколько вам лет
2) свое минирезюме
3) Свои контактные данные: почту, скайп...
остальные детали при собеседовании.
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