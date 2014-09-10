Требуется перевод RUS->ENG

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Завершен13 заявок321 просмотр

Привет. Требуется перевод с русского на английский делового предложения/письма. Около 1 страницы word-а. Начинающих просьба не беспокоить. Ваши предложения только с примерами Ваших работ!

11 лет назад
alex_111
Алексей 
53 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

maximNew
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$9
1 день
Максим сделал работу очень оперативно. Уровень меня вполне устроил. Рекомендую к сотрудничеству!
Сотрудничество с Алексеем прошло на высоком уровне. Четкое ТЗ, быстрая оплата, корректное общение. Рекомендую всем фрилансерам.

Заявки фрилансеров

maximNew
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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